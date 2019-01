Das Niedersächsische Forstamt Clausthal jagt am 29. Januar.

Altenau Das Forstamt Clausthal bittet die Verkehrsteilnehmer auf der L504 am Dienstag, 29. Januar um besondere Vorsicht.

Achtung: In Wäldern zwischen Altenau und Torfhaus wird gejagt

Das Niedersächsische Forstamt Clausthal bejagt am 29. Januar seine Waldreviere zwischen Altenau und Torfhaus. Da während der Bewegungsjagd plötzlich Wildtiere oder Hunde über die Straße wechseln können, wird auf der L504 eine Ampelanlage installiert. Betroffen ist der Straßenabschnitt zwischen dem Kräuterpark in Altenau und dem Oberen Bruchbergweg von 8 bis 14 Uhr. Das Forstamt appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, mit besonderer Aufmerksamkeit zu fahren. Autofahrer sollten die verringerte Höchstgeschwindigkeit einhalten. Spaziergänger dürfen die abgesperrten Waldgebiete nicht betreten.

Nach Beendigung der Jagd wird die Ampelregelung umgehend wieder aufgehoben.