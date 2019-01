Wildunfälle: Neuartiges Warnsystem soll Fahrer besser schützen

Göttingen Die Kreistags-CDU will ein Pilotprojekt für den Landkreis Göttingen, das in Österreich die Zahl der Wildunfälle um über 90 Prozent gesenkt hat.

Mit einem Antrag zur Sitzung des Kreistages am 27. Februar will die CDU-Fraktion vor dem Hintergrund zahlreicher Wildunfälle den Landkreis Göttingen auffordern, an die Jägerschaften zu appellieren, ein Pilotprojekt zum Einsatz von „Wildwarnern“ mit optischen und akustischen Signalen auf den Weg zu bringen.

Die inzwischen im Landkreis Göttingen weit verbreiteten blauen Reflektoren am Straßenrand seien einer aktuellen Studie der Unfall-forschung der Versicherer (UDV) zufolge nahezu wirkungslos. „Für den Landkreis Göttingen wurden für das Jahr 2017 für den Altkreis Göttingen 928 und für den Altkreis Osterode 331 Wild-Verkehrsunfälle, jeweils ohne Bundesautobahn gemeldet“, stellt die CDU fest. Bei der Auswertung des Zeitraumes vom 1. Januar bis 30. September sei die Anzahl der Wildunfälle zwar leicht gesunken, jedoch nach wie vor eine der häufigsten Unfallursachen.

Großes Risiko für Bürger

Dazu die wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU-Kreistagsfraktion Susanne Mackensen-Eder: „Wildunfälle stellen in unserem eher ländlich geprägten Landkreis ein großes Risiko dar. Auf Teststrecken in Sachsen-Anhalt wird derzeit ein System getestet, das laut Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) vielversprechende Ergebnisse liefert. Ausgelöst durch Fahrgeräusche sowie Scheinwerferlicht werden sowohl optische als auch akustische Warnsignale aktiviert, anders als die blauen Reflektoren können diese auch tagsüber Schutz für unsere pendelnden Verkehrsteilnehmer bieten.“

Das eingesetzte „Wildwarngerät day & night“ erkenne Motor- und Reifengeräusche und sende, wenn sich ein Fahrzeug nähert LED-Signale und einen metallischen Ton entlang der Straße. Zudem benachrichtige das Gerät die weiteren entlang der Straße, um so eine Vorwarnzeit sicherzustellen. Sobald ein Tier den Ton hört, verharret es instinktiv für mehrere Sekunden. Die Blinklichter dienen der zusätzlichen Abschreckung. Auf Straßen in Österreich, in denen die Geräte schon im Einsatz sind, ist laut CDU die Zahl der Wildunfälle um über 90 Prozent zurückgegangen. Zuschussmöglichkeiten, wie die Anwerbung von Drittmitteln seien zu prüfen und der zuständige Ausschuss sei regelmäßig über den Stand des Pilotprojektes zu unterrichten.

Abbiegewarnsysteme

Durch eine weitere Anfrage zur Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Verkehr, Bauen, Planen und Energie am 25. Februar möchte die CDU zudem in Erfahrung bringen, ob und inwieweit die Verkehrsflotten und insbesondere die Müllfahrzeuge des Landkreises mit seitlichen „Abbiegewarnsystemen“ ausgestattet sind. Zur Vermeidung von oftmals tödlichen Zusammenstößen zwischen Verkehrsteilnehmern und abbiegenden Lkw sowie Müllfahrzeugen werden in vielen Städten und Landkreisen die Verkehrsflotten und insbesondere Müllfahrzeuge mit seitlichen Abbiegewarnsystemen ausgestattet.