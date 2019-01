Feuer in Hochhaus: Ermittler schließen Brandstiftung aus

Göttingen Nach dem Brand in einem Wohnkomplex in Göttingen hat die Polizei jetzt Details zur möglichen Ursache für das Feuer veröffentlicht.

Nach dem Feuer in einem Wohnkomplex in Göttingen hat die Polizei jetzt Details zur möglichen Ursache veröffentlicht. Bei dem Brand im vierten Obergeschoss eines Hochhauses an der Groner Landstraße am Sonntagabend waren vier Bewohner durch Rauchgas verletzt worden.

Die Ermittler des 1. Fachkommissariats der Polizei Göttingen haben die betroffene Wohnung in dem Gebäudekomplex am Montag und Dienstag nach der Brandursache untersucht. In dem völlig ausgebrannten Apartment kam auch ein Brandstoffspürhund zum Einsatz. Als Ursache können die Beamten demnach sowohl einen technischen Defekt als auch menschliches Fehlverhalten nicht ausschließen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen jedoch nicht vor.

Der Gebäude- und Inventarschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Der beschlagnahmte Brandort wurde wieder freigegeben.