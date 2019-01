Immer öfter Ärger auf dem Brocken

Hunderte Besucher haben am Wochenende bei bestem Winterwetter den Brocken friedlich besucht. Allerdings gab es auch fragwürdige Situationen.

Wandere kletterten auf die gefrorenen Krüppel-Fichten und ließen sich darauf fotografieren. Andere rodelten in der Kernzone des Nationalparks zwischen den besonders schutzwürdigen Biotopen trotz Verbotszeichen durch die Fichten. Generell, bestätigt Nationalpark-Sprecher Friedhart Knolle, sei das Wegegebot vielfach ignoriert und die gesperrten Bereiche betreten worden.

Die Besucher, so Friedhart Knolle gegenüber dem Harzer Wochenspiegel, sorgen damit für Schäden an der Natur.

Aber nicht nur das: An der Wetterwarte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) eskalierte am Samstag gegen 14.30 Uhr die Situation: Besucher waren der empfindlichen Messtechnik des DWD zu nahe gekommen und sogar darauf herum geklettert. Sie hätten somit die Messreihen verfälscht, erklärt Friedhart Knolle. Der Mitarbeiter des DWD hatte die Besucher daraufhin aus einem Fenster heraus angewiesen, das Areal zu verlassen. Daraufhin hätten zwei Personen gewaltsam versucht, die Tür zum Gebäude zu öffnen.

Mindestens ein Besucher betrat den Vorraum der Wetterwarte und klingelte im Beisein mehrerer Zeugen pausenlos Sturm. Er wolle in den Turm hinein, erklärte er und klingelte weiter unablässig. Wenig später eskalierte nach Angaben des DWD-Mitarbeiters die Situation: Zwei Männer hätten versucht, die massive Holztür aufzudrücken. „Ich habe das über die Kamera der Wechselsprechanlage beobachtet, weil ich allein war, Panik bekommen, und daraufhin die Polizei alarmiert“, berichtet er. Ein Sprecher des Harzer Polizeireviers bestätigt den Einsatz: „Wir haben eine Strafanzeige wegen versuchten Einbruchs aufgenommen und ermitteln.“ Friedhart Knolle: „So etwas habe ich auch noch nicht erlebt.“

Zu viel Besucher, Ranger werden dem Andrang nicht Herr

Das Verhalten der Besucher sei nicht immer gleich als böswillig einzustufen, so Friedhart Knolle gegenüber dem Harzer Wochenspiegel. Das Problem: Es liegt so viel Schnee auf dem Brocken, dass Zäune und Beschilderungen teilweise nicht mehr sichtbar sind. Ein anderes Problem: Der Brocken ist ein sehr beliebtes Ausflugsziel. Friedhart Knolle: „Der Ranger des Nationalparkes, der am Wochenende dort oben ist, wird den Besuchermassen oft gar nicht mehr Herr.“ Die Schwierigkeiten auf dem Brocken kennt der Nationalpark schon seit Jahren und kämpft damit. Eine sofortige Lösung ist nicht in Sicht, zumal das Geld für mehr Personal auf dem Brocken fehlt.

Rücksichtsloses Verhalten nimmt zu

Friedhart Knolle zitiert dazu Nationalpark-Chef Andreas Pusch: „Wir erleben dort oben zunehmend rücksichtsloses Verhalten.“ Knolle fügt hinzu: „Das gute Benehmen und die Rücksicht auf die Natur nehmen allgemein ab – leider.“

Das werde nicht nur auf dem Berg beobachtet, sondern auch in Langlaufloipen – „statt miteinander zu reden, wird oft gleich gebrüllt“.

Die auf dem Berg eingesetzten Ranger würden der Situation an extrem besucherreichen Tagen wie am Wochenende nicht mehr Herr. „Wir überlegen daher, das Personal an Schwerpunkttagen mit Waldarbeitern zu verstärken.“

Die von Besuchern geschilderten Fälle würden von Beschäftigten auf dem Berg, etwa von der Wetterwarte, bestätigt. „Es wird beobachtet, dass Bäume bewusst beschädigt oder zerstört werden. Dabei reden wir hier von besonders sensibler Vegetation.“

Neue Beschilderung soll dieses Jahr kommen

Allerdings räumt auch Knolle ein, dass die Konstellation an Wintertagen mit großen Schneemengen schwierig sei. Zäune, die sonst Wege von den Tabu-Zonen erkennbar abgrenzen, sind im Schnee versunken. „Generell ist die Situation dort oben aber klar: Es gilt das Wegegebot, diese dürfen nicht verlassen werden. Und die Wege sind klar erkennbar, weil sie geräumt sind.“ Dessen ungeachtet will der Nationalpark in diesem Jahr auf dem Brocken ein neues Beschilderungssystem etablieren und dabei auf die besondere Situation im Winter hinweisen.

Aber ob das Abhilfe schafft? Friedhart Knolle: „Das Problem ist, dass man in die Hirne bestimmter Leute einfach nicht reinkommt.“