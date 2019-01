Lkw-Brand auf A7 – zwei Fahrstreifen wieder frei

Hann. Münden Plötzlich schlugen Flammen aus seinem Fahrzeug, als ein Brummifahrer Mittwochmorgen auf der A7 unterwegs war. In der Folge kam es zu einem Stau.

Beim Brand einer Sattelzugmaschine auf der A7, der nach ersten Informationen der Polizei durch einen technischen Defekt verursacht wurde, ist am Mittwochmorgen ein 31-jähriger Brummifahrer aus Bosnien mit dem Schrecken davongekommen.

Der Mann war gegen 7.10 Uhr mit dem Sattelzug, beladen mit Kalk, auf der A7 in Richtung Süden unterwegs, als in Höhe der Werratalbrücke aus dem Fahrzeug plötzlich Flammen schlugen. Er hielt auf dem Hauptfahrstreifen der Autobahn an und alarmierte die Feuerwehr und die Polizei. Die Freiwilligen Feuerwehren Hann. Münden und Hedemünden konnten den Brand zwar schnell löschen, aber eine komplette Zerstörung des Zugfahrzeugs nicht mehr verhindern.

Aufgrund der Hitzeeinwirkung wurde auch die Asphaltdecke vor Ort in Mitleidenschaft gezogen. Deshalb bleibt der Hauptfahrstreifen in diesem Bereich bis auf weiteres gesperrt.

Durch die Sperrung kam es auf der A7 in Fahrtrichtung Kassel am Mittwochmorgen zu einem Rückstau, der in der Spitze bis zu 5 Kilometer lang war. Gegen 10 Uhr standen zwei Fahrbahnen wieder zur Verfügung. Aktuell kommt es noch zu zähfließendem Verkehr.