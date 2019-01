SPD-Fraktionschef nennt Dana Guths Verhalten „Abzocke“

Der CDU-Kritik an der AfD-Landesvorsitzenden und Göttinger Kreistagsabgeordneten Dana Guth, die im vergangenen Jahr an keiner Sitzung des Gremiums teilgenommen hatte (wir berichteten), schließt sich auch die SPD-Fraktion an: Guth verweigere die Mitarbeit und zweckentfremde die Aufwandsentschädigung, kritisiert der Fraktionsvorsitzende Reinhard Dierkes. Leider können man mit rechtlichen Mitteln „der ganzjährigen Verweigerungshaltung der...