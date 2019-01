Sonniges Winterwetter lockt viele Touristen in den Harz

Sonniges Winterwetter hat am Wochenende besonders im Harz viele Menschen zu einem Ausflug gelockt. Die Region sei gut besucht, sagte eine Mitarbeiterin der Tourist-Information in Schierke. Ob Winterwandern, Langlauf oder Rodeln – alles sei möglich. „Die Sonne scheint und das Wetter ist wirklich gut“, sagte sie. Auch die meisten Unterkünfte seien am Wochenende gut gebucht gewesen. Vor der Wurmbergseilbahn in Braunlage bildeten sich am Sonntag lange Schlangen, viele Parkplätze waren voll.

Zahlreiche Autos waren in Torfhaus unterwegs. Foto: Swen Pförtner / dpa

Schwierigkeiten machten Wintersportlern höchstens die recht geringen Schneehöhen, wie Meteorologe Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig sagte. Auf dem Brocken liegt seinen Angaben zufolge zwar eine rund 140 Zentimeter dicke Schneedecke, bereits in mittleren Lagen seien es aber häufig nur noch wenige Zentimeter – für mehr habe es in den vergangenen Tagen zu wenig geschneit. Die niedrigen Temperaturen seien aber gut für die Produktion von Kunstschnee gewesen.

Die Züge der Harzer Schmalspurbahnen fuhren trotz des vielen Schnees bis zum Gipfel des Brockens. Es gebe keine Einschränkungen beim Fahrplan, sagte eine Mitarbeiterin. Zuletzt hatten sich mehrmals Züge auf dem Weg zum Gipfel in Schneewehen festgefahren. In den kommenden Tagen bleibt es dem DWD zufolge sonnig und sehr kalt. In den Nächten sinken die Temperaturen im Harz auf unter minus zehn Grad. Zur Wochenmitte rechnet der DWD dann auch im Flachland mit Dauerfrost. Schneien soll es aber nicht.