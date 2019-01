Unbekannte besprühen Uni-Fassade mit Parolen

Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag die Fassade des Zentralen Hörsaalgebäudes der Universität Göttingen mit Parolen besprüht. Die Polizei vermutet einen politischen Hintergrund. „Nazis an der Uni – Ausgetobt“ oder „Nazis töten ist kein Mord“ ist in großen roten Lettern auf den Wänden der Gebäude am Platz der Göttinger Sieben zu lesen. Nach ersten Ermittlungen geht die Göttinger Polizei davon aus, dass die unbekannten Sprayer in der Zeit zwischen 2 und 5.30 Uhr am Samstag am Werk waren.

„Aufgrund der festgestellten Inhalte geht die Polizei derzeit von einer politischen Motivation der Sachbeschädiger aus“, so Polizeisprecherin Jasmin Kaatz. Am Sonntag beschuldigten sich Vertreter rechter und linker Gruppen in den sozialen Medien gegenseitig. Von Seiten der Antifa wurde die Vermutung laut, dass es sich um eine „False-Flag“-Aktion handeln könnte. Einige der gesprühten Botschaften, wie der Aufruf zum Töten, seien in der linken Szene unüblich.

Die genaue Höhe des Schadens konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05 51 / 4 91 21 15 an die Polizei zu wenden.