21-Jähriger pöbelt und verletzt zwei Menschen in Clausthal

Wegen Körperverletzung wurde am Sonntagmorgen ein 21-Jähriger in Polizeigewahrsam genommen. Zunächst pöbelte der alkoholisierte Mann Besucher einer Feier in Clausthal-Zellerfeld an, wo er einen 19-jährigen Gast schubste und verletzte, bevor er in Richtung Bahnhof floh. Dort schlug er auf einen Busfahrer ein und randalierte. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,53 Promille.

