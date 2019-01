Totalschaden: Mann fährt mit Auto auf gesperrte A7

Northeim. Auf Höhe des Parkplatzes Schlochau zog sich der 44-Jährige an seinem Fahrzeug Schäden in Höhe von 4.000 Euro zu.

Ein 44-jähriger Autofahrer ist am Samstagmorgen auf die gesperrte Autobahn 7 bei Northeim aufgefahren. Durch die dort aufgefräste Fahrbahn entstand an seinem Peugeot Totalschaden. Nach Angaben der Polizei war der 44-Jährige gegen 7.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Northeim-Nord und Nörten-Hardenberg in Richtung Süden unterwegs, als er sich auf Höhe des Parkplatzes Schlochau an seinem Fahrzeug Schäden in Höhe von 4.000 Euro zuzog. Zudem musste er ein Verwarngeld zahlen.