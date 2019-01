Polizei beendet verbotene „Driftübungen“ auf Torfhaus

Torfhaus Gut 20 Fahrzeuge aus verschiedenen Landkreisen und 100 Schaulustige fanden sich bei dem Spektakel am späten Samstagabend ein.

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurde die Polizei Braunlage am späten Samstagabend gerufen. Gegen 22 Uhr hatten sich mehrere Autos zu einem unerlaubten „Schleudertraining“ getroffen, berichtet die Polizei in ihrer Mitteilung am Sonntag.

Als die Polizei auf Torfhaus eintraf, fand sie etwa 20 Autos aus verschiedenen Landkreises vor, die sich in Driftübungen versuchten. Die Übungen lockten zudem etwa 100 Schaulustige an, die sich von dem Spektakel unterhalten ließen. Die Polizei schritt ein, da mehre Beschwerden eingegangen waren. Gegen mehrere Fahrzeugführer wurden Verwarnungen und Platzverweise ausgesprochen.