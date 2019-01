Eine Fußraspel hat in Northeim für einen Polizeieinsatz gesorgt.

Fußraspel löst Polizeieinsatz in Northeim aus

Eine Fußraspel hat am Montagmorgen einen Einsatz der Polizei Northeim ausgelöst. Weil er in der Bahnhofstraße vermeintliche Hilferufe gehört hat, verständigte ein Passant gegen 0.15 Uhr die Beamten. Er habe auf der Straße mehrfach leise Schreie aus einer Wohnung vernommen und Schlimmeres vermutet, berichtet die Polizei am Dienstag.

Den Beamten öffnete eine verdutzte 20-jährige Northeimerin, die den Sachverhalt schnell aufklären konnte: Sie sei sehr kitzelig und habe daher beim Hornhautraspeln ihrer Füße mehrfach leise aufgeschrien. Dass das auch außerhalb ihrer Wohnung wahrnehmbar war, sei der jungen Dame sichtlich peinlich gewesen. „Der Hinweisgeber konnte jedenfalls beruhigt werden und setzte seinen Heimweg fort“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.