Es wird winterlich: Ab Dienstagabend soll es schneien

„Man sieht fast nichts“, so ein Wetterbeobachter der Brockenstation.

Osterode Auf dem Brocken liegen 75 Zentimeter Schnee, aber auch im Tal wird es winterlich: In den nächsten Tagen soll es in unserer Region kälter werden.

Der Winter zieht in den Harz ein: Bereits am Dienstag lagen auf dem Brocken 75 Zentimeter Schnee, wie ein Experte der Wetterstation am Morgen sagte. Kräftiger Wind mit Spitzen von bis zu 126 Kilometern pro Stunde führte zu starken Schneeverwehungen. Die Sicht lag bei unter 20 Metern. Touristen und Wanderern riet er von einem Ausflug auf den Brocken ab.

In den kommenden Tagen soll es weiter kräftig schneien, und auch im Tal wird es winterlich: Laut Wetterbericht soll es in den nächsten Tagen in unserer Region kälter werden, ab Dienstagabend auch Schnee fallen.