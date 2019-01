Musikalischer Kleinkunst-Jahresauftakt in Goslar

Der Verein Goslarer Tage der Kleinkunst startet mit einer Bluesband musikalisch ins neue Jahr. Die erste Veranstaltung 2019 bestreitet die „Henrik Freischlader Band“ am Samstag, 12. Januar, um 20 Uhr. Weiter geht es mit einer Doppelveranstaltung von Onair am Samstag, 26., und Sonntag, 27. Januar. Am Samstag beginnt die preisgekrönte A-cappella-Band ihr vokales Bühnenspektakel um 20 Uhr, am Sonntag geht es um 18 Uhr los.

Das aktuelle Tourprogramm nimmt die großen Stimmen der Pop- und Rockgeschichte aufs Korn, eine Hommage an Musik-Ikonen wie Pink-Floyd, Led Zeppelin, Prince, Michael Jackson, Depeche Mode, Queen, Whitney Houston und andere mehr. Der Samstag ist bereits ausverkauft. Der weibliche Ur-Clown Tragi-komisches Theater gibt es am Sonntag, 17. Februar, 18 Uhr, mit der ebenfalls international preisgekrönten Clownin Gardi Hutter. Die Schweizerin stellt mit ihrem Ensemble das neue Programm „Gaia Gaudi“ vor. Gardi Hutter gilt in der Branche als das weibliche Vorbild für das Clowntheater. Sie breitet das ganze Meer der Emotionen vor den Zuschauern aus, die sich berühren und bezaubern lassen können. „Gaia Gaudi“ hat den Generationenwechsel zum Thema und im Herbst 2018 in Stuttgart Premiere gefeiert.

Ganz viel Frauenpower bringt passend am Vorabend des Internationalen Frauentages Anna Schäfer mit ins Kulturkraftwerk. Am Donnerstag, 7. März, legt sie los mit ihrem Programm „Der Mann in mir“. Untertitel: „Muss der sein, oder kann der weg?“ Die Kabarettistin, die seit 2007 deutschlandweit mit satirisch-musikalischen Programmen unterwegs ist, wurde 2011 auch fürs Fernsehen entdeckt. Sie war in der Martina-Hill-Show zu Gast, bei der Soko Stuttgart, Alarm für Cobra 11 und auch im Hamburger Tatort „Treibjagd“ zu sehen. Für ihr Musikkabarett im Kraftwerk bringt sie die Musiker Jochen Kilian und Kim Jovy mit, ihr erstes Solo mit zwei Herren und entscheidenden Gender-Fragen wie: „Wie nennt man eigentlich eine männliche Politesse?“ „Laut, lustig, laktosefrei“ – so wird eine weitere Goslar-Premiere angekündigt, das Musik-Comedy- Duo Julia Gámez Martín und Ariane Müller. Die „eskalationsfreudigen Vollblutmusikerinnen“ sind am Freitag, 5. April, um 20 Uhr zu Gast im Kulturkraftwerk Harz Energie. Für ihr Debüt-Programm räumten sie mehrere Preise ab, jetzt kommen sie mit ihrem neuen Programm „Eskalatiooon!“ nach Goslar. Was da eskaliert? So ziemlich alles, nicht nur die Konflikte zwischen Veganern und Fleisch-Fanatikern. Es geht um fastende Frauen im Fitnesswahn ebenso wie um Smartphone-Süchtige ohne Netz.

Weltmeisterliches aus Stockholm erwartet die Kleinkunstfreunde am 2. Juni mit den „Ringmasters“, vier virtuosen Sängern mit harmonischem Gesamtklang. Die Barbershop-Weltmeister von 2012 bieten ein stimmiges Programm. In ihren dynamischen Shows spannen sie einen Bogen von echten Barbershop-Klassikern über berührende Broadway-Songs und Filmklassiker bis hin zu den Beatles und Elvis Presley.

Weitere Infos sowie Eintrittskarten sind auf der Homepage unter www.kulturkraftwerk-harzenergie.de zu erhalten. Karten gibt es außerdem in der Tourist-Information auf dem Goslarer Marktplatz und.

Noch keine Karten gibt es für die Goslarer Tage der Kleinkunst, deren 40. Geburtstag gebührend gefeiert werden soll: Die Vorbereitungen laufen. Kleinkunstfreunde können sich die Zeit 14. Juni bis 23. Juni frei halten – für Pantomime und viele andere Facetten der Kleinkunst.