Autos stoßen auf L568 frontal zusammen

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge wurden am Neujahrstag zwei Autofahrer verletzt. Ein 59-jähriger kam nach Polizeiangaben vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und fuhr frontal in ein entgegenkommendes Auto. Der mutmaßliche Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen. Die L568 musste für etwa vier Stunden voll gesperrt werden. Ein Notarzt musste mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro.