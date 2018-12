Mit der Drehleiter ging es auf dem Hof der Feuerwache in die Höhe.

Feuerwehr überrascht Patienten der Kinderklinik an Heiligabend

Eine besondere Aktion konnten einige kleine Patienten der Kinderklinik an der Universitätsmedizin Göttingen erleben. Am Vormittag des Heiligen Abends wurden drei von ihnen mit einem großen Feuerwehrauto vom Osteingang des Klinikums abgeholt und zur Feuerwache an der Zimmermannstraße gefahren.

Die anderen jungen Patienten konnten aufgrund ihrer Erkrankung die Station nicht verlassen. „Wir machen diese Aktion jedes Jahr seit Bestehen der Feuerwache am Klinikum“, erzählt Jens Windwehe, Wachabteilungsleiter der Wachabteilung 1. „Und das kommt immer gut bei den Kids an.“

Die Feuerwehrleute haben ein kleines Programm für die Patienten vorbereitet. Zunächst ging es mit der Drehleiter auf dem Hof der Feuerwache in die Höhe, dann konnten die drei Kinder Arik (4), Ella (3) und Nazmija (4) mit einem Feuerlöscher sogar ein kleines Feuer löschen. Arik ist bereits seit dem ersten Advent im Krankenhaus, zunächst in Nordhausen und seit einer Woche in Göttingen auf der Station 2031.

Die dreijährige Ella aus Arenshausen leidet an Leukämie, durfte aber am Nachmittag nach Hause. Ebenso wie Nazmija, der seit drei Tagen Patient auf der Station 0131 war.

Führung durch die Wache

Interessant war für die Kinder auch die anschließende Führung durch die Wache. Besonders Arik hat es die Stange in der Fahrzeughalle angetan, an der bei einem Einsatz die Retter herunterrutschen. Und Ella wollte wissen, ob es Duschen im Gebäude gibt und sie diese sehen könne. Natürlich erfüllte Brandmeister André Wagner auch diesen Wunsch.

Am Ende des etwa einstündigen Programms bastelten die Kinder noch ein Feuerwehrauto, bevor es als Weihnachtsgeschenk für jeden eine große Tüte mit einem Feuerwehr-T-Shirt, einem Feuerwehr-Teddy und Schokolade gab – gespendet vom Rewe Markt Rosdorf, der Firma Rosenbauer und der Feuerwehr.

Abwechslung vom Klinikalltag

„Mit der Aktion möchten wir den Kindern, die über Weihnachten im Krankenhaus bleiben müssen, Abwechslung vom Klinikalltag bieten“, sagt Jens Windwehe.

Die Kinder, denen es gesundheitlich nicht möglich war, mit zur Feuerwache zu kommen, erhielten die Präsente später auf der Station.

Auf die Frage, was den jungen Patienten am meisten Spaß gemacht hat, sagt der vierjährige Arik: „Das Feuerlöschen. Ich will auch mal Feuerwehrmann werden.“

Ella hingegen fand die Drehleiter am interessantesten, obwohl sie sich nicht traute, damit in die Höhe zu fahren. Für alle kleinen Patienten stand am Ende des Besuchsprogramms am Heiligen Abend allerdings fest: Jetzt kann Weihnachten kommen.