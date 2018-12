Noro-Virus? Massenanfall von Verletzten in Braunlage

Im Maritim-Hotel in Braunlage ist es am Donnerstagmorgen zur Auslösung eines Massenanfalls von Verletzten (MANV) gekommen. Grund dafür waren Magen-Darm-Beschwerden mehrerer Gäste. Das teilte der Landkreis Goslar am Donnerstagnachmittag mit.

Die Zahl der Betroffenen beläuft sich laut Leitendem Notarzt auf 30 Personen, die vormittags rettungsdienstlich betreut wurden. Drei Hotelgäste wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Auch das Gesundheitsamt des Landkreises ist vor Ort und hat den Einsatz vom Rettungsdienst übernommen. Als mutmaßlicher Auslöser dürfte – so die bisherige Einschätzung – eine Virusinfektion (Noro-Virus) in Frage kommen, die ein Gast bereits bei Anreise in sich trug.

Laut Aussage von Dr. Tobias Steffen, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Urlauber demnächst unter ähnlichen Symptomen leiden werden.