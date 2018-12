Fußgänger wird bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Am Sonntagabend kurz vor Mitternacht kam es auf der Hannoverschen Straße in Hohnstedt bei Northeim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 61-jähriger Fußgänger tödlich verletzt wurde. Laut Polizei war ein 21 Jahre alter Mann mit seinem Pkw auf der Bundesstraße 3 in Richtung Northeim unterwegs. Etwa...