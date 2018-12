Gedenkmesse für in Göttingen getöteten 28-Jährigen

Am Samstag vor drei Wochen kam es in Göttingen zu einer Gewalttat.

Göttingen Die Staatsanwaltschaft ermittelt weiter in dem Fall. Unterdessen kündigt die Familie des Opfers eine Gedenkmesse mit Trauerprozession an.

Im Fall des durch Messerstiche getöteten 28-Jährigen in Göttingen wird weiter ermittelt. Unterdessen kündigt die Familie des Opfers eine Gedenkmesse mit Trauerprozession an. Der 28-Jährige war am Samstag vor drei Wochen gestorben. Passanten hatten ihn schwer verletzt an der Unteren Karspüle liegend gefunden. Er starb kurz darauf im Krankenhaus. Inzwischen ist bekannt: Es war eine Gewalttat, Tatwaffe war ein Messer. Ein 19-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft Totschlag vorgeworfen. Zu den konkreten Hintergründen oder zum Ablauf der Tat gibt es noch keine weiteren Erkenntnisse. „Es wird weiter ermittelt“, sagte Oberstaatsanwalt Andreas Buick am Donnerstag.

Unterdessen plant die Familie des Getöteten gemeinsam mit ihrem Seelsorger eine offene Gedenkmesse am Samstag um 15 Uhr in der St. Michael-Kirche. Im Anschluss ist eine Trauerprozession vom Wochenmarkt zum Tatort an der Unteren Karspüle vorgesehen.