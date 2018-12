Kreistag lehnt Lkw-Nachtfahrverbot ab

Der Kreistag Göttingen hat sich in seiner letzten Sitzung dieses Jahres am Dienstag (wir berichteten) mit einem Antrag zum Nachtfahrverbot für Lkw in den Ortsdurchfahrten in Obernfeld und Mingerode beschäftigt. Im zweiten Teil des Antrags wollte die Gruppe Linke-Piraten-Partei+ Gefahrguttransporte grundsätzlich aus den beiden Orten verbannen. „Der Lkw-Verkehr ist in der sehr engen Durchfahrt in Obernfeld eine besondere Belastung und...