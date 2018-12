Kreistag beschließt Schulentwicklungsplan

In der Kreistagssitzung des Landkreises am Dienstag haben sich die Abgeordneten mehrheitlich für den neuen Schulentwicklungsplan entschieden. Änderungen des Plans wurden ebenfalls beschlossen: Dem Elternwunsch werde entsprochen und auf die Einrichtung integrativer Gesamtschulen verzichtet, heißt es in der Beschlussvorlage.

Der Landrat müsse einen Antrag auf Schulschließung stellen, wenn die Mindestzahl von Neuanmeldungen auf mehrere Jahre nicht um einen Schüler überschritten wird. Dies sei als letztes Mittel zu sehen und nur möglich, wenn alle anderen Voraussetzungen zur Schließung vorliegen. Der Landrat muss außerdem die Gründe zur Schließung dem Kreistag darlegen.

2019 sind ca. 29 Millionen Euro für die Schulentwicklung eingeplant. Sie sollen in Brandschutz, Barrierefreiheit, pädagogischer Bedarf und energetische Sanierung der Schulen im Landkreis investiert werden. Ein weiterer Bericht folgt.