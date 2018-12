Glühwein kostet in unserer Region im Schnitt 2,50 Euro

Osterode Auf den Weihnachtsmärkten gibt es aber unterschiedliche Preise: In Osterode kostet eine Tasse Glühwein 2,50 Euro, in Göttingen zahlt man drei Euro.

Roter, weißer, Heidelbeerglühwein oder Glühwein mit Schuss – auf den Weihnachtsmärkten ist die Auswahl an Heißgetränken groß. Doch die Preise unterscheiden sich stark, wie der diesjährige Glühweinpreisindex festgestellt hat. Von 2,50 Euro in Rostock angefangen reichen die durchschnittlichen Preise im gesamten Bundesgebiet bis hin zu stolzen 4,50 Euro in München. Auch in Südniedersachsen bezahlen die Weihnachtsmarktgänger unterschiedliche Preise.

In Göttingen liegt der Glühweinpreis bei 3 Euro pro Becher. „Seit drei oder vier Jahren ist der Preis bei uns gleich geblieben“, sagt Daniel Asmuß vom Vorstand des Weihnachtsmarktvereins. „Wir laufen auch nicht rum und vergleichen Preise mit den anderen Ständen. Der Preis kommt auf den Glühwein an und auf Personal-, Strom- und andere Kosten.“

Die Besucher des Weihnachtstreffs in Duderstadt bekommen an drei Ständen Glühwein und andere wärmende Getränke. Die größte Auswahl bietet der Hüttenzauber von Michael Böning. Hier werden allerlei fruchtige Besonderheiten ausgeschenkt, wie Mitarbeiterin Sarah Shabani sagt. Es gebe täglich wechselnde Glühwein- und Punschspezialitäten. Die Preise pro Becher Fruchtglühwein liegen bei zwei Euro, mit „Schuss“ (Amaretto oder Rum) kostet der Becher 50 Cent mehr. Ein Euro Aufpreis wird bei Fruchteinlage – etwa Bacardi-Kirschen oder karamellisierte Apfelstückchen in Calvados oder Pflaumen in Rum – verlangt. Becherpfand wird nicht verlangt.

Nebenan bei der Lebenshilfe Eichsfeld ist die Glühwein-Auswahl auf die rote oder weiße Variante beschränkt. Der rote Glühwein kostet zwei, der weiße – eigens von einem Winzer an der Mosel beschafft – gehe für 2,50 Euro über die Theke.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Osterode können sich die Besucher für 2,50 Euro an einer heißen Tasse Glühwein wärmen. Genauso viel kosten der rote und weiße Glühwein an den Ständen in Northeim. Im vergangenen Jahr wurden die Preise dort um 50 Cent erhöht. „In der ganzen Region sind 2,50 Euro schon unter Wert“, sagt Andreas Krummacker, der auf der Northeimer Münsterweihnacht Glühwein verkauft. „Es wird schwer in der heutigen Zeit, alles zu erhalten.“

Bepi Lorenzon steht schon seit 33 Jahren auf der Münsterweihnacht und verkauft italienischen Glühwein. „Da sind Zimtstangen, Nelken und andere Kleinigkeiten drin. Und dann natürlich das geheime Familienrezept“, sagt Bepis Sohn Thomas. „Bei den Preisen sind wir hier den Leuten sehr verbunden. Wir wollen es ihnen angenehm machen.“

Auch auf dem Weihnachtsmarkt in Hann. Münden gibt es roten und weißen Glühwein für 2,50 Euro. Für 3 Euro schenkt Hans-Jürgen Eichbaum Heidelbeerglühwein aus. „Die Spezialität bekommen wir von einem Winzer aus Franken“, erklärt Verkäuferin Heidemarie Delliponti. „Am besten verkauft sich aber immer noch der traditionelle Glühwein mit einem Schuss Amaretto“, ergänzt Standbetreiber Eichbaum.

Etwa 2,50 Euro müssen Besucher in Südniedersachsen also durchschnittlich für einen Becher Glühwein auf den Tresen legen. Die Region liegt damit gemeinsam mit Dortmund und Rostock auf den günstigsten Plätzen des Glühweinpreisindex. Göttingen findet sich bei 3 Euro mit Wiesbaden, Münster, Koblenz, Karlsruhe, Kaiserslautern, Dresden und Bochum im Mittelfeld der Liste wieder. Dennoch bleibt die gesamte Region unter dem Bundesdurchschnitt: Der liegt bei 3,20 Euro pro Becher.