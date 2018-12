89-Jähriger geht über Gleise – Zug muss Vollbremsung einleiten

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr kam es am Montag gegen 10.15 Uhr in Seesen. Hier überquerte ein 89-jähriger Mann, laut Polizei offenbar zum wiederholten Male, die Gleise an der unteren Talstraße auf Höhe eines dortigen Einkaufsmarktes.

Ein passierender Zug konnte eine Kollision mit dem Mann nur durch eine eingeleitete Vollbremsung verhindern. Auch ein Gegenzug musste abbremsen.

Der 25-jährige Zugführer nahm, nach entsprechender Unterrichtung und eingeleiteter Sperrung des Streckenabschnitts, die Verfolgung des 89-Jährigen auf und konnte diesen auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes an der Braunschweiger Straße stellen. Gegen den Senior wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.