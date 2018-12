Urlauberticket Hatix: Krisentreffen im Kreishaus Goslar

Anschubhilfe für Hatix: Damit das kostenlose Urlauber-Busticket im Landkreis Goslar doch noch möglichst flächendeckend in Fahrt kommt, sollen die Skeptiker aus Braunlage am kommenden Montag bei einem Treffen im Kreishaus überzeugt werden. An dem Gespräch ist neben Landrat Thomas Brych auch Hennig Brandes beteiligt, Direktor des für den öffentlichen Personennahverkehr zuständigen Regionalverbandes Großraum Braunschweig. Mit dabei sind...