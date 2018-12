28-Jähriger in Göttingen ermordet: Polizei ermittelt

Die Polizei ermittelt weiter auf Hochtouren im Fall des an der Unteren Karspüle getöteten 28-jährigen Göttingers. „Am Nachmittag geben wir weitere Informationen bekannt“, sagte Polizeisprecherin Jasmin Kaatz am Sonntagmorgen. Am Samstagabend war die Leiche des jungen Mannes obduziert worden. Auch diese Ergebnisse will die Göttinger Polizei am Sonntagnachmittag bekannt geben.

Der junge Mann war am frühen Sonnabendmorgen gegen 0.15 Uhr hilflos auf den Boden liegend von Passanten in der Unteren Karspüle gefunden worden. Zunächst, so bestätigt die Polizei, haben die Helfer die schweren Verletzungen gar nicht bemerkt. Der Rettungsdienst brachte den Mann in die Universitätsmedizin. „Erst während des Transports fielen die schweren Verletzungen auf“, so Kaatz. Die Ärzte konnten ihn aber nicht mehr retten, der ledige Deutsche erlag wenig später seinen Verletzungen. Die Göttinger Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus und hat sofort eine 15-köpfige Mordkommission eingerichtet.

Polizei sucht Hinweise auf die Tat

Details zu Art und Lage der Verletzungen wollte Kaatz „aus ermittlungstaktischen Gründen“ nicht nennen. Noch in der Nacht habe das 1. Fachkommissariat die Ermittlungen übernommen. Parallel dazu führten Beamte auch erste Anwohnerbefragungen durch. Die Experten des 5. Fachkommissariats nahmen laut Kaatz „am Fundort des Mannes intensive spurentechnische Untersuchungen vor“. Um 9.40 Uhr wurde die Straße wieder zur Nutzung freigegeben.

Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen werden unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen entgegen genommen.