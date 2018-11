Fahrer kümmert sich nach Unfall nicht um verletztes Kind

In Seesen wurde eine Elfjährige bei einem Unfall verletzt.

Seesen Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen in Seesen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Fahrer machen können, sich zu melden.

Bei einem Unfall in Seesen wurde am Freitagmorgen eine Elfjährige verletzt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern.

Die Schülerin war gegen 7.30 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Radweg der Bockenemer Straße in Richtung Bornhäuser Straße unterwegs. Im Einmündungsbereich zur Bornhäuser Straße überquerte sie die Straße an der dortigen Fußgängerampel bei Grün. Ein aus dem Bereich Bornhäuser Straße kommender silbergrauer Kleinwagen, der in die Bockenemer Straße einbog, touchierte mit dem Auto das Hinterrad des Fahrrads der Elfjährigen, sie stürzte und verletzte sich.

Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort. Laut Polizei sei er bei Rot in den Einmündungsbereich gefahren. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Auto oder zu dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.