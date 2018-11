Im Rammelsberg: Einbruch 200 Meter unter Tage

Goslar Die Diebe drangen in den Transformatorenkeller ein und klauten Kupferkabel und Dieselkraftstoff.

Ein nicht alltäglicher Fall für die Beamten der Polizei Goslar: Unbekannte Täter sind in der Zeit von Donnerstagnachmittag vergangener Woche bis Dienstagmorgen in den knapp 200 Meter unter Tage liegenden Transformatorenkeller des ehemaligen Bergwerks Rammelsberg eingebrochen. Darüber informierte die Polizei am Mittwoch.

Nach Angaben der Verantwortlichen des Weltkulturerbes Rammelsberg verschafften sich die Täter zunächst Zutritt zum Gelände des ehemaligen Bergbaubetriebs im Bergtal und drangen anschließend gewaltsam in den Transformatorenkeller ein, berichtet die Polizei. Im Keller klauten sich unter erheblicher Anstrengung mehrere Kupferkabel und Dieselkraftstoff und transportierten sie vermutlich mit einer Sackkarre ab. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.