Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 70-jähriger Radfahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in einem Kreisel in der Königsallee schwer verletzt worden. Laut Polizei überquerte der 70-Jährige die Straße. Dabei soll er auf dem Radweg entgegen der Fahrtrichtung eingefahren sein. Er stieß mit dem Lkw eines 63-jährigen Osteroders zusammen. Der Radfahrer stürzte schwer und musste mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Die Königsallee war voll gesperrt.

