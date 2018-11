Mann schwer mit Metallstange im Gesicht verletzt

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag auf dem Theaterplatz in Göttingen einen 29-Jährigen mit einem langen metallenen Gegenstand schwer im Gesicht verletzt. Der Mann erlitt nach Polizeiangaben vermutlich einen Kieferbruch. Der 29-Jährige war mit einem 27-Jährigen unterwegs, als er nach eigenen Angaben von zwei unbekannten Männern und einer Frau zuerst angepöbelt und dann angegriffen wurde.

Die Opfer begaben sich eigenständig ins Krankenhaus und informierten von dort die Polizei. Das Motiv für die Tat ist bislang unklar. Die Ermittlungen der Polizei in dem Fall stehen noch am Anfang und werden in alle Richtungen geführt. Im Zuge der Fahndung wurden zwei Männer und eine Frau im Alter von 20 bis 23 Jahren festgestellt, ob es sich bei ihnen um die Täter handelt, ist zurzeit noch offen. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Göttingen entgegen.