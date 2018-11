Zwölfjährige opfert ihre Haare für Krebskranke

„Ich habe an die Kinder gedacht, die keine Haare haben.“ Mit diesen Worten begründet die zwölfjährige Sophia, warum sie sich von ihren langen Haaren getrennt hat. Fast 30 Zentimeter lang war der Zopf, den Sophia aus Gerblingerode in den Herbstferien abschneiden ließ. Das besondere an diesem Friseurtermin: zweieinhalb Jahre lang hatte die Zwölfjährige ihre Haare eigens dafür wachsen lassen.

Im Fernsehen habe sie damals einen Bericht gesehen, sagt Sophia. Dabei ging es um ein Mädchen, das ihre langen Haare gespendet habe. Aus den Haarspenden werden Perücken für Krebskranke hergestellt, und darüber hinaus durch die Aktion „Haare spenden“ gemeinnützige Organisationen unterstützt. „Ich dachte sofort, das ist ja voll cool“, erinnert sich Sophia.

„Da hatte ich für mich schon beschlossen, das auch zu machen.“ Nachdem sie den Film gesehen hatte, habe Sophia nicht lange nachdenken müssen, berichtet Marina Müller von dem spontanen Entschluss ihrer Tochter. Sie habe sich daraufhin auf der Internetseite von „Haare spenden“ informiert, welche Voraussetzungen für eine Haarspende erfüllt werden müssen.

Qualität der Haare ist wichtig

Es gebe gewisse Voraussetzungen an die Qualität der Haare, erklärt Marina Müller. Diese dürften zum Beispiel nicht zu dünn oder geschädigt sein. „Alle loben mich immer für meine tollen dicken Haare“, sagt die Zwölfjährige und lacht. Ihre Mutter nickt zustimmend. Sophia sei sehr stolz auf ihre Haare. Nur auf die Frage, wie sie ihre Haarfarbe bezeichnen würde, sind sich Mutter und Tochter nicht einig. Sophia spricht von „rötlich“, ihre Mutter tendiert zu „dunkelblond“.

Gut zwei Jahre habe es dann gedauert, bis Sophias Haare von Schulterlänge auf das für eine Haarspende erforderliche Maß gewachsen waren. „Pro Monat wachsen Haare acht Millimeter bis einen Zentimeter“, hat Sophia im Internet recherchiert. Viel Pflege und gelegentliches Spitzenschneiden – Sophias Haare wuchsen. „Ich liebe meine Haare“, sagt der Teenager. „Zum Schluss waren sie aber schon ein bisschen zu lang“, ergänzt sie. „Ich finde gut, dass Sophia das gemacht hat“, meint Friseurin Katja Wagner aus Gerblingerode. Sophia habe ihr schon von Anfang an von ihrem Plan berichtet. „Da gehört schon was dazu, als Kind so etwas zu machen“, findet Wagner. Für sie stand daher fest, dass sie das Vorhaben von Sophia unterstützen wolle. Und so bekam die Zwölfjährige am Ende den Haarschnitt kostenlos.

„Im ersten Moment ist es ihr doch ein bisschen schwer gefallen“, erzählt Wagner. Und auch Sophia gibt zu, dass ein paar Tränchen flossen, als Wagner die zum Zopf gebundenen Haare am Ende abschnitt. „Ich habe die Augen geschlossen,“ so Sophie, „und an die Kinder gedacht, die keine Haare haben“.

Der Gegenwert ihrer Haarspende soll nach dem Willen Sophias an die Stiftung Deutsche Krebshilfe gehen. Diese hatte sie aus den drei möglichen gemeinnützigen Organisationen ausgewählt, ohne dass ihre Familie darauf Einfluss genommen hätte. „Wenn ich es gut finde, finde ich es gut“, sagt sie resolut. „Sophia ist sehr sozial eingestellt.“ Ihre Tochter sei überhaupt sehr soziale eingestellt, so Marina Müller. „Wenn im Fernsehen zu Spendenaktionen aufgerufen wird“, dränge Sophia mit den Worten „da müssen wir spenden“. Sie würde „am liebsten jedem Bettler auf der Straße Geld geben“, sagt die Mutter.

Außerdem spielt Sophia seit sieben Jahren Gitarre und in der Bläserklasse Klarinette, erzählt Sophia von ihren Hobbys. Zudem mache sie Step-Aerobic und sei Messdienerin in Gerblingerode. „Tagsüber muss bei ihr immer Action sein“, fügt Marina Müller hinzu.

Positive Reaktionen

Nach den Herbstferien kam Sophia mit gekürzten Haaren wieder in ihre Klasse am Eichsfeld-Gymnasium. „Die Mädchen haben mich angesprochen und wollten meine Haare anfassen, die Jungs haben nur geguckt“, berichtet sie von ausschließlich „positiven Reaktionen“. Sogar ihr 16-jähriger Bruder Timon habe es toll gefunden, dass seine kleine Schwester das durchgezogen habe, ergänzt Mutter Marina. Jetzt will sich Sophia ihre Haare erst einmal wieder wachsen lassen. „Ich könnte mir schon vorstellen, das noch einmal zu machen“, sagt sie.