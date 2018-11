100.000 Euro Schaden: Scheune einer Geflügelschlachterei brennt

Hardegsen Am Montagabend brannte es in einem Geflügelschlachtereibetrieb in Hardegsen. Menschen oder Tiere kamen nicht zu Schaden.

Am Montagabend gegen 22.15 Uhr kam es zu einem Brand in einem Geflügelschlachtereibetrieb in Hardegsen. Der Gebäudeschaden wird auf etwa 100.000 EUR geschätzt, meldet die Polizei.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Geflügelstall bereits mitsamt des Dachstuhls in Flammen. Bewohner des am Stalls angrenzenden Gebäudes wurden durch Erstkräfte in Sicherheit gebracht. Ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnhäuser konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

Die Tiere im brennenden Gebäude wurden in einem benachbarten Stall untergebracht und kamen nicht zu Schaden. Zur Brandursache ermittelt die Polizei Northeim.