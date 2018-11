Möpse bleiben nach Einbruch verschwunden

Wie die Polizei jetzt mitteilte, nutzten bislang unbekannte Täter am vergangenen Sonntag in der Zeit zwischen 17 und 18.20 Uhr die kurzfristige Abwesenheit der Bewohner und verschafften sich Zutritt in ein Wohnhaus Am Bierberg. Außer Bargeld sind aus der Wohnung die beiden Hunde der Familie verschwunden.

Bei den Hunden handelt es sich um zwei Rüden der Hunderasse Mops, die auf die Namen „Bodo“ und „Leopold“ hören. „Bodo“ ist acht Jahre alt, beigefarben mit schwarzer Maske. „Leopold“ ist vier Jahre alt, dunkel gestromt mit heller Blesse. Beide Hunde sind sehr zutraulich.

Ob die Hunde nach der Tat durch eine offene Tür weggelaufen sind oder von den Tätern sogar bewusst entwendet wurden, kann zur Zeit noch nicht gesagt werden. Hinweise zur Tat, insbesondere zum Verbleib der Hunde, nimmt die Polizei in Dassel (Telefon 05564-2227) oder in Einbeck (Telefon 05561-949780) entgegen.