Blindgänger in Nordhausen werden entschärft

Am Sonntag werden in Nordhausen zwei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Sie wurden bei einer routinemäßigen Untersuchung entdeckt. Für die Entschärfung durch den Kampfmittelräumdienst müssen Teile der Stadt evakuiert werden. Betroffen sind die Stadtteile Nordhausen-Nord und -Ost. Darüber informierte die Stadtverwaltung.

„Am kommenden Sonntag werden zwei britische Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in Nordhausen entschärft“, so Oberbürgermeister Kai Buchmann. Er appelliert an alle Einwohner im Evakuierungsbereich: „Bitte verlassen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit am Sonntag bis 9 Uhr ihre Wohnungen bzw. ihre Häuser.“ Die Stadt Nordhausen hat ein Lagezentrum eingerichtet, das für die Leitung und Koordinierung der Evakuierung und der Entschärfung zuständig ist.