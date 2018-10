Dr. Dagmar Schipanski hält die Goslarer Rede 2018

Die frühere Thüringer Landtagspräsidentin Dagmar Schipanski (CDU) ist zu Gast in Goslar.

Die Goslarer Rede 2018 hält Dr. Dagmar Schipanski. Die frühere Rektorin der Technischen Universität Ilmenau und Vorsitzende des deutschen Wissenschaftsrates spricht auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung am 15. November um 19 Uhr im Marmorsaal des Hotels Der Achtermann über die Frage: „Misslingt der Weg zur inneren Einheit Deutschlands?“

Die Physikerin und Professorin für Elektronik fand 1999 den Weg in die Politik, als sie – noch parteilos – als Kandidatin von CDU und CSU bei der Bundespräsidentenwahl gegen SPD-Mann Johannes Rau verlor. Im Sommer desselben Jahres wurde sie in Thüringen Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Kabinett von Ministerpräsident Bernhard Vogel und blieb bis 2004 im Amt. Anschließend zog sie in den Landtag ein und fungierte während einer Legislaturperiode als dessen Präsidentin. Seit November 2006 ist sie Mitglied im Bundesvorstand der CDU.

Mit der Goslarer Rede erinnert das Politische Bildungsforum Niedersachsen der Konrad-Adenauer-Stiftung alljährlich an den ersten Bundesparteitag der Christdemokraten, der 1950 unter dem Motto „Einigkeit und Recht und Freiheit“ im Goslarer Odeon-Theater stattfand. Grußworte sprechen der CDU-Kreisvorsitzende Ralph Bogisch sowie Landtags-Vizepräsident Frank Oesterhelweg. Anmeldungen sind bis zum 8. November per Fax unter 0511/40080989 möglich.

Am selben Abend ist fast zeitgleich mit Ex-Bundespräsident Christian Wulff ein prominenter Christdemokrat zu Gast bei den Klostergesprächen des Lions-Clubs in der Goslarer-Kaiserpfalz.