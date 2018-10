So will der Landkreis seine Schulen für die Zukunft fit machen

Es ist ein überraschend schlankes Papier mit nur elf Netto-Seiten, sein Inhalt aber ist wegweisend für die Schullandschaft im Landkreis Göttingen: der erste Schulentwicklungsplan (SEP) seit der Kreisfusion. Seit gut einer Woche ist der Entwurf dazu offiziell im Umlauf und schon jetzt wird in der Politik, in Elternkreisen und an den Schulen lebhaft darüber diskutiert. Mit dem SEP will der Kreistag das Schulangebot im Landkreis sichern,...