26-Jähriger stirbt bei Unfall in Göttingen

Göttingen Der junge Mann kam aus ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Straße ab. Er wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Ein 26-Jähriger aus dem Landkreis Kassel ist in der Nacht zu Freitag bei einem Verkehrsunfall auf der Otto-Brenner-Straße in Göttingen ums Leben gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der junge Mann gegen 1.50 Uhr mit seinem Seat auf der Otto-Brenner-Straße in Richtung Kasseler Landstraße unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen in einer langgezogenen Linkskurve auf regennasser Fahrbahn mit seinem Auto ins Schleudern geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen durchbrach ein Brückengeländer und überschlug sich anschließend. Dadurch zog sich der Autofahrer so schwere Verletzungen zu, so dass er noch an der Unfallstelle starb.

Neben der Berufsfeuerwehr Göttingen waren ein Rettungswagen sowie ein Notarzt eingesetzt. Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme musste die Otto-Brenner-Straße komplett gesperrt werden. An dem Wagen entstand ein Totalschaden.