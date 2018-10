Vermutlich unter Drogen: Mann versenkt Auto in der Grone

Ein 44-Jähriger hat am Donnerstag vermutlich im Drogenrausch sein Auto in einem Bach im Stadtteil Grone versenkt. Zuvor hatte er wahrscheinlich mehrere Unfälle im Stadtgebiet verursacht und war dann geflüchtet. Die Flucht endete gegen 13.30 Uhr schließlich in der Grone. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Bovender von den Beamten festgenommen.

Die Flucht mit dem Auto ging über den Betriebshof eines Busunternehmens an der Grätzelstraße. Dabei wurden mehrere Personen gefährdet. Die vier Beschäftigten des Busunternehmens wollten gerade über den Betriebshof gehen, als das Auto mit hoher Geschwindigkeit ankam. Der Fahrer soll dem Quartett eine geballte Faust gezeigt haben, berichtete Mitarbeiter Jörg Mett. Nachdem der Wagen einen Zaun durchbrochen und ein Waldstück durchfahren hatte, landete das Auto in der Grone. Die Arbeiter wollten dem Verunglückten helfen. Er war aber bereits durch das Wasser geflüchtet. Wenig später wurde der Mann noch in Grone auf einem Schulhof gestellt. Er soll bei der Flucht ein Mädchen geschlagen haben, das ihm helfen wollte. Die Göttinger Berufsfeuerwehr war im Einsatz, um auslaufendes Öl aufzufangen. Die Ermittlungen dauern an. Es wurde eine Blutprobe angeordnet. Außerdem leitete die Polizei Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht und Verkehrsgefährdung unter Drogeneinfluss gegen den Mann ein.