Neubau des Kreishauses soll auf Eis gelegt werden

Eigentlich sollte die Kreisverwaltung im Frühjahr 2022 in ein neues Gebäude an der Carl-Zeiss-Straße in Göttingen umziehen. Ursprünglich war die Investition mit 17 Millionen Euro beziffert worden, aber bereits im Dezember vergangenen Jahres wurde absehbar, dass es bis zu viereinhalb Millionen Euro...