16.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall

Am Mittwoch gegen 15.20 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Northeimer Straße/Elvershäuser Straße in Katlenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von etwa 16.000 Euro entstand. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Beim Einbiegen von der Elvershäuser Straße nach links auf die Northeimer Straße missachtete ein 47 Jahre alter Autofahrer aus Rüdershausen die Vorfahrt eines 53 Jahre alten Northeimers, der auf der Bundesstraße in Richtung Hammenstedt unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von jeweils etwa 8.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.