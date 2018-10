Sparkassen-Fusion: Einsparungen auf dem Rücken der Beschäftigten

Osterode Die Gewerkschaft ver.di steht der geplanten Sparkassenfusion in Südniedersachsen kritisch gegenüber – vor allem in Sachen Hann. Münden.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di steht der geplanten Sparkassenfusion in Südniedersachsen kritisch gegenüber. Derart informierte sie am Mittwoch in einer Pressemitteilung.

Insbesondere die Teilnahme der Sparkasse Hann. Münden sei auf Alternativen zu prüfen. Die Rede sei bereits jetzt davon, die neue Sparkasse in Südniedersachsen auf eine Fusion mit der Sparkasse Göttingen vorzubereiten. Dazu stellt die Gewerkschaft fest: „Dieser Schritt ist für die Sparkasse Münden jetzt schon der sinnvollere Weg. Durch das stabile Geschäftsmodell und mit ihrem öffentlichen Auftrag sind die Sparkassen gut durch die vergangenen Wirtschaftskrisen gekommen und weiterhin ein Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Geschäftsgebiete auseinanderzureißen erscheint wenig zielführend.“ Die Sparkasse Göttingen hätte durch einen Zusammenschluss mit Hann. Münden direkte Anbindung an das Geschäftsgebiet Richtung Kassel und die Mitarbeiter deutlich kürzere Wege zum Arbeitsplatz. Göttingen sei mit dem Nahverkehr gut erreichbar.

Mitarbeiter stark belastet

Bei Reisen nach Duderstadt, Osterode oder Herzberg dagegen entstünden pro verlagertem Arbeitsplatz etwa 33.000 Kilometer pro Jahr und etwa 600 Fahrstunden pro Mitarbeiter zusätzlich. „Wenn man einer Teilzeitkraft diese Strecke zumutet, braucht man keine Kündigungen mehr. Es ist offensichtlich, dass sich Arbeitsverhältnisse nicht mehr rechnen. Die Fusionseinsparungen aus dem Personalkostenabbau werden gewollt und gezielt auf dem Rücken der Beschäftigten in Hann. Münden gemacht“, ist sich Moritz Braukmüller sicher, ver.di-Gewerkschaftssekretär im Bereich Finanzdienstleistungen.

„Das zudem die fünf Vorstände im Amt bleiben und ihre Vergütungen und Versorgungszusagen unangetastet bleiben sollen, stößt auf wenig Verständnis bei Beschäftigten, die große Zumutungen akzeptieren sollen.“ erklärt Braukmüller weiter. „Bei dem jetzt vorliegenden Fusionsvertrag drohe, dass viele hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das neue Haus verlassen.“

Sinnvolles umsetzen

Das könnte laut ver.di durch ernsthafte Gespräche zwischen den Sparkassen Göttingen und Hann. Münden ebenfalls vermieden werden. „Die Politik sollte bei allen vorhandenen Hürden nicht die sinnhafte Einbeziehung der Sparkasse Göttingen ausschließen. Und vielmehr beschäftigt die Kolleginnen und Kollegen die Frage, wie ein SPD-Landrat eine Fusion so einseitig zu Lasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gestalten kann“, so Braukmüller.