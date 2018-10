Schanzen-Crowdfunding: „Wir müssen auf ein Wunder hoffen“

„Wir müssen auf ein Wunder hoffen.“ Jens Koch, Vorsitzender des Wintersportvereins (WSV) Braunlage mag noch nicht aufgeben, auch wenn die Zeichen nicht auf Sieg stehen. Am Dienstag knackte der Verein zwar die 100.000-Euro-Marke, doch bis zu den angepeilten 375.000 Euro fehlt noch mehr als die Hälfte. Bis Samstag hat der WSV noch Zeit, die Startsumme für die Schanzenarena aufzubringen.

Am Samstag um 15.53 Uhr endet die Crowdfunding-Aktion auf dem Portal „Kam On!“ unter www.kam-on.de. Dann sind die 45 Tage um, die zur Verfügung standen, das ehrgeizige Ziel zu erreichen: die Anschubfinanzierung für das Schanzenprojekt. „Nüchtern betrachtet sieht es nicht gut aus“, meinte Jens Koch am Dienstag. „Vielleicht gibt es aber noch einen Zauberer, der auf den letzten Drücker auftaucht und der es spannend machen will.“ Koch und der Vorstand des Vereins hatten in diesen Tagen noch Gespräche geführt, um das Ruder noch herumzureißen und potenzielle Geldgeber zu motivieren.

Neben der Enttäuschung, dass die ganze Crowdfunding-Aktion schleppend angelaufen sei, freut sich Koch aber sehr über die jetzt erreichten 100.000 Euro. Es sei schön, dass sich viele am Ort hätten inspirieren lassen und eigenes Geld gegeben hätten. Am Dienstag lag die Anzahl der Förderer bei knapp 400 Personen und Institutionen, darunter Pensionen, Betriebe, Sportler und viele einzelne Unterstützer. „Anstatt Kaffeekasse in die Schanzenkasse“, wird da gereimt. Oder aufgerufen: „Wo bleiben die knapp anderen 90 Prozent der Einwohner? Da geht noch was – gebt Hackengas“.

WSV-Chef Jens Koch blickt nach vorn. „Wir gehen nach dem Crowdfunding den Weg, den wir sonst auch gegangen wären. Ich stehe dazu, dass das Projekt kommt. Die Frage ist, wann.“ Die letzten 48 Stunden des Crowdfundings würden als Countdown heruntergezählt, sagt er. Wo er um 15.53 Uhr sein wird, das hänge davon ab, was noch passiere. Auf jeden Fall: „Augen zuhalten.“

Wer das Projekt unterstützen will, kann dies hier tun.