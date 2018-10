Maskierter mit Messer stürmt Kiosk in Göttingen

Mit einem Messer in der Hand hat ein Unbekannter einen Kiosk in Göttingen überfallen. Nach Polizeiangaben erbeutete er Geld und Zigaretten. Der Kioskbesitzer blieb unverletzt.

Er kam am frühen Montagmorgen 40 Minuten nach Mitternacht: Mit einem Schal oder einem Tuch maskiert ist der Täter nach weiteren Angaben der Polizei in den Kiosk in der Goethe-Allee gestürmt. Dort habe er den 62-jährigen Ladenbesitzer mit einem Messer bedroht und Geld sowie Zigaretten gefordert. Mit seiner Beute entkam er anschließend unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos, teilte die Polizei weiter mit.

Über die Höhe des Schadens gibt es bisher keine Angaben. Die Polizei bittet um Hilfe: Den Täter beschreiben die Ermittler als einen etwa 1,80 Meter großen, 20 bis 25 Jahre alten Mann mit schlanker Statur. Bekleidet war er ausschließlich Schwarz und mit einer Kapuzenjacke. Hinweise zur Tat oder zum Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0551/4912115 entgegen.