Forstamt Lauterberg jagt am Wurmberg um Braunlage

Braunlage Am Mittwoch, 24. Oktober, ist das Gebiet am Vormittag für den Besucherverkehr gesperrt.

Das Niedersächsische Forstamt Lauterberg bejagt am Mittwoch, 24. Oktober, seine Waldgebiete am Wurmberg, beginnend am Ortsrand von Braunlage, begrenzt durch die B27 im Süden und die Landesgrenze im Osten. Aus Sicherheitsgründen wird hierfür das gesamte Wurmberggebiet für den Besucherverkehr in der Zeit von 7 bis 13 Uhr gesperrt. Die touristischen Einrichtungen am Wurmberg, inklusive der Seilbahn, sind in dieser Zeit geschlossen. Die Waldbesucher werden an den Waldeingängen mit Sperrbannern informiert.

Nach 13 Uhr ist das gesamte Gebiet wieder uneingeschränkt begehbar. Für die B 27 von Braunlage bis zur Landesgrenze gilt in dieser Zeit eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Da während der Bewegungsjagden plötzlich Wild oder Jagdhunde die Straßen queren können, wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Gefahrenbereich auf 50 Kilometer beschränkt. Die Beschränkung gilt von 8 bis 13 Uhr. Verkehrsteilnehmer sollten an diesem Tage besonders aufmerksam fahren und auf Wild und Jagdhunde in diesem Bereich achten, bittet das Forstamt. Nach Beendigung der Jagd wird die Geschwindigkeitsbeschränkung umgehend wieder aufgehoben.