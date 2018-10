Geblitzt am Dammhaus: Zwei Drittel sind Motorradfahrer

Clausthal-Zellerfeld An auffälligen Stellen zwischen Clausthal und Goslar überprüfte die Polizei am Wochenende bei bestem Ausflugswetter die Motorradfahrer.

Die Polizei Goslar hat am Wochenende bei bestem Ausflugswetter den Verkehr im Harz kontrolliert. Elf Einsatzkräfte betreuten zwei wichtige Streckenabschnitte – die B242, Harzhochstraße, im Bereich Dammhaus und die B241 zwischen Clausthal-Zellerfeld und Goslar. Zudem waren Beamte in Zivilfahrzeugen unterwegs, die im Verkehrsstrom mitflossen und beobachtete Verstöße an ein Anhalteteam am ehemaligen Ausflugslokal Auerhahn weitergaben. Darüber informierte die Polizei in einer Pressemitteilung am Sonntagabend.

Bei der Geschwindigkeitsmessstelle am Dammhaus, wo wegen des starken Fußgängerquerverkehrs zum Ausflugslokal Sperberhaier Dammhaus eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 60 Stundenkilometer angeordnet ist, wurden 54 Verstöße festgestellt. „Auf mehr als zwei Drittel der erstellten Fotos waren Motorrädern zu sehen“, berichtet die Polizei. „Die höchste Überschreitung war im Verhältnis zu anderen Messstellen mit 34 km/h auf den ersten Blick zwar nicht so gravierend, die Örtlichkeit und das Gefahrenpotenzial betrachtend jedoch schon alarmierend“, so die Polizei weiter.

Auf der B241 wurden 33 Motorradfahrer dabei beobachtet, wie sie entgegen des angeordneten Verkehrszeichens Autos überholten. In zwei Fällen hätten die überholten oder die entgegenkommenden Fahrzeuge sogar abbremsen müssen und seien durch das Verhalten der Motorradfahrer gefährdet worden. „Gerade auf dieser Strecke hatte sich in diesem Sommer ein tragischer Motorradunfall ereignet, der für einen Beteiligten tödlich endete“, erinnert die Polizei.

Gegen die erkannten und angehaltenen Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und es wird ein Bußgeld von 70, im Falle einer zusätzlichen Gefährdung von 85 Euro erhoben. Dazu wird ein Punkt in Flensburg eingetragen.

Im Rahmen der Kontrollen wurden noch weitere Verstöße festgestellt. So war in 22 Fällen die Bauart des Motorrads verändert worden. „Abgasanlagen waren manipuliert, Kennzeichenwinkel verändert und vorgeschriebene Anbauteile abgebaut worden“, berichtet die Polizei und weiter: „In zwei Fällen waren die Kennzeichen an den Motorrädern so stark verändert worden, dass der Sinn des Kennzeichens, die Erkennbarkeit und sich daraus ergebende Zuordnung zum Fahrzeug und dem Halter nicht mehr gegeben war.“ Gegen die zwei Fahrer wird ein Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs eingeleitet. Bei dem Hinterrad eines Motorrades war die Profiltiefe nicht ausreichend, so dass auch dieser Fahrer, der auch gleichzeitig der Halter des Motorrades war, mit einer Geldbuße belegt wurde.

Drei Autofahrer benutzten ihr Handy während der Fahrt und der Fahrer eines Kleintransporters hatte den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Auch diese Fahrer werden mit den vorgesehenen Geldbußen rechnen müssen, so die Polizei.