Von Auto erfasst: Frau stirbt nach Fahrradsturz auf Straße

Göttingen Der tragische Unfall ereignete sich am Freitagmorgen in Göttingen. Das 64-jährige Unfallopfer erlag seinen schweren Verletzungen.

Eine 64-Jährige aus Göttingen ist am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Hennebergstraße so schwer verletzt worden, dass sie kurze Zeit später in der Uniklinik ihren Verletzungen erlegen ist. Ersten Ermittlungen zufolge war die Göttingerin gegen 7.30 Uhr nach Verlassen eines Grundstücks auf dem Gehweg mit ihrem Rad aus unbekannten Gründen ins Straucheln geraten und danach unvermittelt auf die angrenzende Fahrbahn gestürzt. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem aus Richtung Hannoversche Straße herannahenden Auto einer 23 Jahre alten Frau aus Bovenden. Die Autofahrerin hatte nach derzeitigen Erkenntnissen vermutlich keine Möglichkeit, der fallenden Frau noch rechtzeitig auszuweichen.

In der Folge prallte die Radfahrerin zuerst mit dem Kopf gegen den Wagen und anschließend auf den Asphalt. Dabei zog sie sich schwerste Verletzungen zu. Ersthelfer eilten ihr sofort zu Hilfe. Ein Rettungswagen brachte sie in die Göttinger Uniklinik. Hier erlag die 64-Jährige am späten Vormittag ihren Verletzungen.