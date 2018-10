Die Schadenshöhe gibt die Polizei mit etwa 200 Euro an.

Dassel Unbekannte Täter ketteten in der Nacht ein Tor an ein Fahrzeug und fuhren einfach los. Doch damit endete der grobe Unfug noch nicht.

Unbekannte ketten Weidetor an Fahrzeug und fahren los

Groben Unfug trieben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Dassel.

Auf einer Wiese ketteten sie ein Weidetor an ein unbekanntes Kraftfahrzeug an und fuhren dann los. Dadurch wurde das hölzerne Tor samt Pfosten aus dem Boden gerissen. Doch damit nicht genug: Anschließend fuhren die Täter mit dem angehängten Weidetor bis kurz vor den Osterfeuerplatz in Mackensen und legten das Weidetor dort hinter einer Holzbank ab.

