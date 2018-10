21-Jährige fährt betrunken in Autobahn-Baustelle

Eine 21-Jährige aus Hannover ist am Dienstagmorgen gegen 4.30 Uhr auf der A7 im Baustellenbereich bei Northeim mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und in mehrere Absperrbaken geprallt. Im Baustellenbereich kam das Auto schließlich zum Stehen. Die junge Frau hatte getrunken: Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille, berichtet die Polizei. Die Fahrerin war mit einem VW Polo in Richtung Norden unterwegs, als der Unfall zwischen den Anschlussstellen Northeim-Nord und Echte passierte. Die 21-Jährige blieb unverletzt. Der Wagen wurde erheblich beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach Polizeiangaben vermutlich auf 3.300 Euro.

Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Die Polizei leitete zudem ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Trunkenheit ein.