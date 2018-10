Zwei Verletzte und 500.000 Euro Schaden nach Brand

Etwa 200 Einsatzkräfte löschten am Samstagabend über mehrere Stunden einen Wohnhausbrand in Vienenburg.

Vienenburg Das Feuer war am Samstagabend aus noch ungeklärter Ursache im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Vienenburg ausgebrochen.

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus sind in Vienenburg zwei Menschen verletzt worden. Der Brand war am Samstagabend aus ungeklärter Ursache im Dachstuhl des Hauses ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Zwei Menschen wurden durch Rauchgas verletzt, 13 weitere Bewohner des Hauses wurden ambulant vor Ort behandelt.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 500.000 Euro. Über wie viele Wohneinheiten das Haus verfügt und wie viele Menschen dort wohnen, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. Das Haus wurde durch den Brand unbewohnbar. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden, vor Ort waren etwa 200 Einsatzkräfte.