16-Jähriger macht Spritztour mit dem Auto seiner Eltern

Einbeck Der Jugendliche wurde von der Polizei Einbeck erwischt. Den Beamten war die Fahrweise aufgefallen, sie hielten ihn für eine Kontrolle an.

Ein 16-Jähriger hat in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Spritztour mit dem Auto seiner Eltern unternommen und wurde dabei von der Polizei erwischt. Gegen 1.50 Uhr fiel der jugendliche Autofahrer einer Streifenbesatzung der Polizei in der Ortsdurchfahrt Iber aufgrund der Fahrweise auf. Die Beamten hielten das Auto für eine Kontrolle an und stellten dabei fest dass der Fahrzeugführer erst 16 Jahre alt ist und somit auch keinen Führerschein hat. Weitere Nachfragen ergaben, dass seine Eltern im Urlaub waren und er sich das Auto ohne deren Wissen genommen hat. Der junge Mann wurde mitsamt Fahrzeugschlüsseln einem Verwandten übergeben. Sein 16-jähriger Beifahrer wurde zu seinen Eltern gebracht. Den jungen Mann erwartet ein Strafverfahren.