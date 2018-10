An der Groner Landstraße kam es in der Nacht zu Donnerstag zu einem Feuer.

Müllschlucker in Gebäudekomplex gerät in Brand

In der Lüftungsanlage eines Müllschluckers in einem Wohngebäudekomplex an der Groner Landstraße ist es in der Nacht zu Donnerstag zu einem Feuer gekommen. Der Brand brach nach ersten Erkenntnissen der Polizei aus noch unbekannter Ursache gegen 1 Uhr aus. In der Folge geriet auf dem Gebäudedach der Bereich um den Lüftungsschacht in Brand. Menschen wurden nicht verletzt.

Einsatzkräfte sperrten den Gefahrenbereich weiträumig ab. Zehn Bewohner der zwölften Etage mussten für die Dauer der Löscharbeiten vorsorglich ihre Wohnungen verlassen. Der Gebäudeschaden beträgt nach ersten Schätzungen der Polizei etwa 20.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.